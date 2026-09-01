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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ndeki temasları sürüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ndeki temasları sürüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sürüyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

        ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Aliyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

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        Açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgedeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, iki devlet, tek millet anlayışıyla ilişkileri her alanda derinleştirmenin ülkelere fayda sağlayacağını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini, sağlanacak barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti.

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        Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi
        #haberler
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