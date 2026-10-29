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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Mirziyoyev, Ankara'da düzenlenecek TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

        Zirvede, üye ülkeler arasındaki ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #özbekistan
        #haberler
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