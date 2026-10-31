Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü.
Giriş: 31 Ekim 2026 - 17:10 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti yapan Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov da hazır bulundu.
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