Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 18 Kasım 2026 - 21:06 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
NAHYAN İLE BÖLGESEL KONULARI GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda Körfez'deki son durumu ve barış çabalarını görüştü
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