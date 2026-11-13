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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Füceyre Emirliği'ndeki kazada ölenler için başsağlığı diledi

        Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Füceyre Emirliği'ndeki kazada ölenler için başsağlığı diledi

        Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Dışişlerinden BAE'ye taziye

        Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde 12 Kasım'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşanan can kayıplarına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri iletildi.

        "CAN KAYIPLARINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

        Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği'nde dün (12 Kasım) meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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