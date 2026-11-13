Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Füceyre Emirliği'ndeki kazada ölenler için başsağlığı diledi

Trakya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Trakya'da etkili olan günlük hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de farklı noktalarda ağaçlar devrilirken, Uzunköprü ilçesinde kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu. Kırklareli'nde ise olumsuz hava şartları dolayısıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.