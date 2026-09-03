Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının propagandasına destek verildiğini savundu

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 2027 AB bütçesine ilişkin görüşünde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddialar içeren bir anıt için kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine Rum tarafının propagandasına alet olduğu öne sürülerek, bu yaklaşımın toplumlar arası güveni daha da zedelediği ifade edildi.

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"TARİHİ GERÇEKLER ÇARPITILIYOR"

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağladığı ve Ada’da uzun süredir devam eden barış ortamına katkı sunduğu belirtildi.

Rum tarafınca ortaya atılan iddiaların tarihi gerçekleri çarpıttığı ve siyasallaştırıldığı savunulan açıklamada, AB kurumlarına tarafsızlık ve adalet ilkelerine bağlı kalma çağrısı yapıldı.

"TÜRKİYE'Yİ AB'DEN UZAKLAŞTIRAN GİRİŞİMLERDEN KAÇINILMALI"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, AB yetkililerine Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

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Açıklamada, "AB yetkililerine, attıkları her adımla Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.