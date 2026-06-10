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        Haberler Dünya Donald Trump'tan Nikol Paşinyan'a tebrik mesajı | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Nikol Paşinyan'a tebrik mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        Trump'tan Paşinyan'a tebrik mesajı

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı tebrik etti.

        Trump, açıklamasında, "Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Onun yeniden seçilmesi için destek verdiğim için büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, Ermenistan'ın yeni dönemde "büyük başarılar kazanacağına" inandığını belirtti.

        Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı.

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