Donald Trump'tan Nikol Paşinyan'a tebrik mesajı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı tebrik etti.

Trump, açıklamasında, "Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Onun yeniden seçilmesi için destek verdiğim için büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Ermenistan'ın yeni dönemde "büyük başarılar kazanacağına" inandığını belirtti.

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı.