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        Haberler Dünya Diplomasi Üç bakan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik edecek

        Üç bakan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik edecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Fidan, Güler ve Dar Bişkek yolunda

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat etmek üzere Bişkek’e gittiklerini açıkladı.

        Bakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mekke Savunma İttifakı’nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sonrasında Sayın Milli Savunma Bakanımızla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Bişkek’e gidiyoruz. Bu yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim İshak Dar da bizimle beraber. İstanbul’da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #hakan fidan
        #Yaşar Güler
        #haberler
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