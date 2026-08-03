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        Haberler Dünya Fas-İspanya hattında göçmen faciası: Can kaybı yükseldi!

        Fas-İspanya hattında göçmen faciası: Can kaybı yükseldi!

        İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldi. Öte yandan 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73 bin 500 düzensiz göçmenin Sebte'den Fas'a döndüğü belirtildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiği belirtildi.

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        EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü devam ediyor.

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        30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73 bin 500 düzensiz göçmenin Sebte'den Fas'a döndüğü tahmin ediliyor.

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        Güvenlik güçlerinin, 30 Temmuz'dan bu yana Sebte'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin döndüğünden emin olmak için kent sokaklarında kontroller yaptığı belirtildi.

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        Öte yandan, İspanya'nın 31 Temmuz'da kapattığı Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ın dün yeniden açıldığı kaydedildi.

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        Tarajal Sınır Kapısı'nda da fazla hareketlilik görülmediği belirtilirken sabah saatlerinde 10 kişilik bir grubun yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı ancak İspanyol askerleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.

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        AB'YE ÜYE 22 ÜLKEDEN ORTAK MEKTUP

        Sebte'deki olayın ardından Avrupa Birliği'ne üye 22 ülke, dış sınırların korunmasına yönelik koordineli adımlar ve ek önlemler alınması çağrısında bulunan ortak bir mektup yayımladı.

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        İtalya ise İspanya ile arasındaki pasaportsuz Schengen seyahat uygulamasını bir ay süreyle askıya aldı.

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        İspanya, Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkeye kıyasla göçmenlere daha açık bir politika izleyerek, yarım milyondan fazla belgesiz kişiye oturma izni verilmesini öngören bir program başlattı.

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        Madrid yönetimi, bu programın Sebte'ye yönelik kitlesel geçişleri teşvik ettiği yönündeki iddiaları reddederek, düzensiz yollarla Sebte'ye giren kişilerin İspanya ana karasına ya da Schengen bölgesindeki diğer ülkelere geçemeyeceğini vurguladı.

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        NE OLMUŞTU?

        Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

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        İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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