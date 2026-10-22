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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump İran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı

        ABD Başkanı Trump İran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        Başkentteki Tecriş Meydanı'nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu

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        Parmaklıkların arkasında Trump’ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.

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        Hapishanedeki sembolik Trump’ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

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        Sembolik hapishanede ayrıca, ABD’nin Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'na yönelik saldırıları ile Sirik’te bir düğün evine düzenlenen saldırılarını hatırlatan ifadeler de yer aldı.​​​​​​​​​​​​​​

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