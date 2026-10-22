ABD Başkanı Trump İran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı.
Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:39 Güncelleme:
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Başkentteki Tecriş Meydanı'nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu
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Parmaklıkların arkasında Trump’ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.
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Hapishanedeki sembolik Trump’ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
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Sembolik hapishanede ayrıca, ABD’nin Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'na yönelik saldırıları ile Sirik’te bir düğün evine düzenlenen saldırılarını hatırlatan ifadeler de yer aldı.
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