ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılmasına karşı olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan ABD Başkanı, Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu söylerken, "Kimse bana, (Türkiye'ye) ne satmamız ya da ne satmamamız gerektiğini söyleyemez." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Muazzam bir güce ve çok büyük bir orduya sahip. Orduları çok sayıda harika teçhizata sahip." diye konuştu.

İsrail'e değinen Trump, "Biz olmadan hayatta kalamayacak birçok ülkeye karşı çok nazik davrandık. Biliyorsunuz, biz olmadan hayatta kalamayacak kim var? İsrail." dedi.

İRAN'A İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde "güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını" söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "müzakerelere bir şans daha vermek için ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını" dile getirdi.

Arabulucu ülkelerin "müzakerelere bir şans daha vermesini istediğini", bu nedenle 24 Temmuz'da İran'a saldırılara ara verilmesi talimatı verdiğini savunan Trump, "İran'la ilgilenen herkes bana 'Ateş etmeyin' dedi." açıklamasında bulundu.

Trump, arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran ile yürütülen müzakerelere değinerek, "İran ile çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa, çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz." dedi.

Diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna Trump, "Çok fazla zaman değil. Ya hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye de değinen Trump, "Bibi (Netanyahu) ile, ben başkan olmasaydım İran'ın şu anda nükleer silahlara sahip olacağı ve İsrail'in yok olacağı gerçeği hakkında konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Umman'dan bir heyet, 24 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetme mekanizmasını görüşmek için Tahran'a gitmişti.

Tahran yönetimi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetme mekanizmasına ilişkin yapılan müzakerelerde "ilerleme kaydedildiğini" ancak henüz bir anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

"ULUSAL ÇIKARLARIMIZI DİPLOMASİ YOLUYLA SAVUNUYORUZ"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, diyaloğa inandıklarını ve ilkeli diplomatlarının ulusal çıkarları diplomasi yoluyla savunduklarını söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Arif, eski büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Tahran'ın dış politikasına ilişkin konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde uzman ve deneyimli kişilerin emekli olduktan sonra da görev almalarının doğal karşılandığını belirten Arif, İran'ın artık savaş sonrası döneme girdiğini ve bu süreçte tüm iç kapasitenin kullanılması gerektiğini belirtti.

Arif, "Düşman, İran'a karşı yürüttüğü savaşta ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Dünya bugün savaş sonrası İran'dan daha büyük bir rol üstlenmesini bekliyor. Biz de diyaloğa inanıyoruz ve ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

*Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır