İddia: Yunanistan, İsrail'den yeni mühimmat alacak
Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail'den alacağı "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmatı silahlı kuvvetler envanterine katmaya hazırlanıyor.
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 20:56 Güncelleme:
Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan, yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail’den "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmat alacak.
Bunların Yunanistan’daki F-16’larda kullanılabilmesi için uçuşa elverişlilik sertifikasının da eylülde edinilmesi planlanıyor.
*Fotoğraf: EPA-EFE/SIMELA PANTZARTZI, temsilidir
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