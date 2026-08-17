İngiliz Başbakan Burnham, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Wiles'ı taklit eden kişiyle mesajlaştı

Politico haber sitesinin 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Burnham, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Wiles gibi davranan bir kişiyle iletişim kurdu.

İngiliz Başbakan Burnham, daha sonra söz konusu kişinin gerçek olmadığından şüphelendi.

Burnham ile Trump'ın Özel Kalemi'ni taklit eden kişi arasında ne konuşulduğu ve mesajların ne zaman gönderildiği bilinmiyor.

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Politico'nun haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Burnham'ın Başbakanlık Ofisine girmesinin ardından "birkaç mesaj" alışverişinde bulunduğunu ancak bunların "hiçbir önem taşımadığını" belirtti. Ayrıca, mesajların şüpheli olduğu düşünülür düşünülmez derhal ilgili makamlara bildirildiği aktardı.

Birleşik Krallık'ın Washington Büyükelçiliği de olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Beyaz Saray ve FBI, senatörler, valiler ve ABD'li iş insanlarının, geçen yıl, Trump'ın Özel Kalem Müdürü olduğunu iddia eden bir kişiden mesaj ve telefon almasının ardından soruşturma başlatmıştı.