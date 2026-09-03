İran: ABD'nin son saldırılarında 18 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkesine yönelik son saldırılarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD saldırılarında 2'si kadın ve 1'i çocuk olmak üzere en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek "61'i kadın ve 44'ü 18 yaş altı olmak üzere 142 kişi ise yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre, yaşanan kayıpların sayılardan ibaret olmadığını vurgulayan Kermanpur, "Her sayının ardında bir insan ve bir aile yatıyor" dedi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.