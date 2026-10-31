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        Haberler Dünya İran: Bir tanker daha mayına çarptı

        İran: Bir tanker daha mayına çarptı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin daha mayına çarptığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 01:12 Güncelleme:
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        İran: Bir tanker daha mayına çarptı

        Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

        Açıklamada, bugün bir süper tankerin daha Hürmüz Boğazı’nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığı ve çarpmanın etkisiyle tankerde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu mayına çarpan geminin görüntülerini de yayımladı.

        Söz konusu tankerle birlikte bugün 4. petrol tankerinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.​​​​​​​

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        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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