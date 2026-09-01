Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD taahhütlerine dönerse İran da derhal adım atacaktır"

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD taahhütlerine dönerse İran da derhal adım atacaktır"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington yönetiminin geçici anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Tahran'ın buna karşılık vereceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "ABD sözlerine dönerse İran da adım atar"

        İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde bölgedeki son gelişmelere ilişkin konuştu.

        ABD'nin ülkesine yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, söz konusu saldırıları, ŞİÖ'nün bir üyesine ve kadim bir medeniyete yönelik saldırı olarak nitelendirdi.

        Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda yaklaşık 3 ay süren müzakerelerin ardından "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak bilinen anlaşmaya ulaşıldığını hatırlatan Pezeşkiyan, Washington yönetiminin taahhütlerini ihlal etmesinden şikayet etti.

        REKLAM

        ABD’nin, kendi başkanının imzasını taşıyan bu belgeye bağlılığının 2 haftadan kısa sürdüğünü, ardından bu ülkenin aşırı taleplerde bulunmaya başladığını dile getiren İran Cumhurbaşkanı, ABD’nin taahhütlerini ihlal etmesiyle İran’ın "orantılı karşılık" verdiğini belirtti.

        Pezeşkiyan, "ABD, taahhütlerine geri dönerse, İran İslam Cumhuriyeti de derhal adım atacaktır." ifadelerini kullandı.

        "Gelişmeler tüm bölgeyi tehdit ediyor"

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da son dönemde yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuk kurallarının göz ardı edilmesinin ve güce ve baskıya dayalı yaklaşımların sürdürülmesinin yalnızca sözü edilen bölgelerin güvenliğini değil, tüm bölgenin ve dünyanın istikrarını da tehdit ettiğini kaydetti.

        REKLAM

        ŞİÖ'nün "diyaloğu sürdürme ve etkili işbirliği mekanizmaları oluşturma" konusundaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

        "Terörizm, aşırılıkçılık ve yeni ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı mücadele, örgütün kurumsal ve uzmanlık kapasitesinin güçlendirilmesini gerektirmektedir. İran, bu doğrultuda, ŞİÖ Stratejik Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin kurulmasını önermiştir. Bu merkez, üye ülkelerin bilimsel ve uzmanlık kapasitesinden yararlanarak yeni ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesine, güvenlik alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesine ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik uzman tavsiyeleri sunulmasına katkı sağlayacaktır."

        REKLAM

        Mesud Pezeşkiyan, bunlara ek olarak İran'ın, parlamentolar arası diyaloğun güçlendirilmesi, yasama alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin desteklenmesi amacıyla ŞİÖ üyesi ülkelerin parlamenterler meclisinin kurulması girişimini de sunduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #ABD
        #Şanghay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        100 kişiyi kurtardı! "10 dakika daha geç..."
        100 kişiyi kurtardı! "10 dakika daha geç..."
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Gözler enflasyon rakamlarında
        Gözler enflasyon rakamlarında
        İki Şehzade İbrahim'in sırrı
        İki Şehzade İbrahim'in sırrı
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Hürmüz'ün kilit adası Lark
        Hürmüz'ün kilit adası Lark