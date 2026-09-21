İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin İran'a yönelik​​​​​​​ olası yeni saldırısına ilişkin, "Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz." dedi.

Muhibbi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini değerlendiren Muhibbi, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz. Yeni kabiliyetlerle donatılmış yeni silahlı sahaya süreceği ve dünya şaşkına dönecek. Hedefimiz eski hedeflerimiz değil. Henüz saldırılmamış yeni hedefler belirledik."

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İran'ın uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olduğunu söyleyen Muhibbi, "Bize göre savaşın çeşitli aşamaları olur. Savaş bitmez ve devam eder. Devrim Muhafızları, savaşa zaten hazırdı şimdi daha da hazırlıklı." dedi.

Bölgedeki yeni düzeni ABD'nin değil "İran'ın belirlediği" iddiası

Devrim Muhafızları Ordusu'nun şu ana kadar ABD ile irtibat kurmadığını ve silahlı kuvvetlerin diplomasiye dahil olmadığını söyleyen Muhibbi, ordunun temel görevinin ülkeyi savunmak olduğunu ifade etti.

Muhibbi, bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini, yeni düzeni ABD'nin değil İran'ın belirlediğini öne sürdü.

ABD'nin yıllarca yüksek savunma kapasitesine sahip olduğu algısıyla bölge ülkelerinde askeri üsler kurduğunu savunan Muhibbi, bu üslerin İran tarafından vurularak kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.