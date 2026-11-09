Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Marco Rubio: İran'la diplomatik anlaşma mümkün olmayabilir

        Marco Rubio: İran'la diplomatik anlaşma mümkün olmayabilir

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile kaydedilen ilerlemenin "çok verimli olmadığını" belirterek, Tahran yönetimiyle diplomatik anlaşmaya varılmasının "mümkün olmayabileceğini" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 18:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İran'la anlaşma mümkün olmayabilir"

        Rubio, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e hareket etmeden önce Florida eyaletinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İran ile diplomatik bir çözüm bulma yolunda sağlanan ilerlemenin "çok verimli olmadığını" söyleyen Rubio, "Bir ilerlemenin eşiğinde olduğumuzu söyleyemem." dedi.

        Rubio, "(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan, bu sorunu ve her türlü sorunu her zaman diplomatik yollarla çözmeyi tercih eder. Ancak ne yazık ki bazen bu mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

        Washington yönetiminin diplomatik girişimlere açık olduğunu vurgulayan Rubio, İran'ın taleplerini "aşırı ve gülünç" olarak nitelendirdi.

        REKLAM

        ABD'nin yeni askeri saldırılar düzenleme ihtimaline ilişkin ise Rubio, Washington'ın eylemlerinin savunma amaçlı olduğunu ve ABD kuvvetleri ile deniz trafiğine yönelik tehditlere bağlı olarak şekillendiğini söyledi.

        Rubio, bölgedeki ABD kuvvetlerine veya deniz taşımacılığına yönelik açık ve yakın bir tehdit bulunması halinde Washington'ın kendini savunma hakkı olduğunu aktardı.

        Trump'ın İran ile devam eden savaşa ilişkin tutumunu savunan Rubio, ABD Başkanı’nın İran'ın nükleer silah edinme girişimlerini durdurmak için "gerçek bir tehdit gördüğünü" ve "popüler bir adım olmamasına rağmen" bu kapsamda harekete geçtiğini savundu.

        REKLAM

        Rubio, ülkenin güvenliğini ilgilendiren zorlu meselelerle yüzleşmenin her zaman kamuoyu desteği görmeyebileceğini, ancak bunun gerekli olduğunu ifade etti.

        *Fotoğraf: AP

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas'ta kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

        SİVAS'ın Gölova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, yolda kalan yaklaşık 30 araç, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. (DHA)

        #ABD
        #iran
        #diplomasi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım