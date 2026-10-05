İsrail Başbakanı, yurt dışından yapılan uçuşların güvenliği için kapsamlı inceleme talimatı verdi

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Samuel Benezra'ya yurt dışından ülkeye gerçekleştirilen uçuşların güvenliğini tüm yönleriyle gözden geçirmek üzere bir yetkilinin atanmasını istediği ifade edildi.

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise bunun üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "göstermelik" bir adım olarak nitelendirdi.

Devlet Denetleme Kurulu tarafından Mayıs 2024'te yayımlanan bir raporda, havacılık güvenliğindeki eksikliklere dikkat çekilmiş ve yetkili birimler arasındaki sorumluluk dağılımının gözden geçirilmesi önerilmişti.

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