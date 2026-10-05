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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı, yurt dışından yapılan uçuşların güvenliği için kapsamlı inceleme talimatı verdi

        İsrail Başbakanı, yurt dışından yapılan uçuşların güvenliği için kapsamlı inceleme talimatı verdi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yurt dışından ülkeye yapılan uçuşların güvenliğinin sağlanması için kapsamlı inceleme başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan yurt dışı uçuşları için inceleme talimatı

        Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Samuel Benezra'ya yurt dışından ülkeye gerçekleştirilen uçuşların güvenliğini tüm yönleriyle gözden geçirmek üzere bir yetkilinin atanmasını istediği ifade edildi.

        İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise bunun üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "göstermelik" bir adım olarak nitelendirdi.

        Devlet Denetleme Kurulu tarafından Mayıs 2024'te yayımlanan bir raporda, havacılık güvenliğindeki eksikliklere dikkat çekilmiş ve yetkili birimler arasındaki sorumluluk dağılımının gözden geçirilmesi önerilmişti.

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        Ne olmuştu?

        İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

        Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmış, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

        Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

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        #israil
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        #haberler
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