Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Gazze'de binayı bombaladı: 5 Filistinli öldü

        İsrail Gazze'de binayı bombaladı: 5 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de bir daireyi bombalaması sonucu biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 06:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail Gazze'de binayı bombaladı: 5 Filistinli öldü

        İsrail ordusu Gazze kentinin batısında el-Asale binasının zemin katına bombalı saldırı düzenledi.

        AA'nın haberine göre saldırıda biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu ve bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi.

        Saldırıda yaşamını yitirenler ve yaralananlar kentteki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

        İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

        Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi de yaralandı.

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 40'a, yaralı sayısı 175 bin 168'e yükselmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #israil
        #haberler
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        'Peçeteli bebek cinayeti'nde iki caninin ifadesi çıktı!
        'Peçeteli bebek cinayeti'nde iki caninin ifadesi çıktı!
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası