İsrail Gazze'de binayı bombaladı: 5 Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze kentinin batısında el-Asale binasının zemin katına bombalı saldırı düzenledi.

AA'nın haberine göre saldırıda biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu ve bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi.

Saldırıda yaşamını yitirenler ve yaralananlar kentteki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 40'a, yaralı sayısı 175 bin 168'e yükselmişti.