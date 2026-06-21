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        Haberler Dünya Ortadoğu Katar'da patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Katar'da patlama meydana geldi

        Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada patlama meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 23:38 Güncelleme:
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        Katar'da patlama meydana geldi

        Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada "teknik bir neden"le patlama meydana geldiği belirtildi.

        Patlamanın ardından bölgeye sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği kaydedildi.

        Açıklamada, patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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