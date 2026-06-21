Katar'da patlama meydana geldi
Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada patlama meydana geldiği bildirildi
Giriş: 21 Haziran 2026 - 23:38 Güncelleme:
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada "teknik bir neden"le patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın ardından bölgeye sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği kaydedildi.
Açıklamada, patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktığı aktarıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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