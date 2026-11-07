Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu
Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda iki patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
Giriş: 07 Kasım 2026 - 23:18 Güncelleme:
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu.
Patlama seslerinin adanın iç kesimleri ile doğusundan geldiği belirtildi.
Öte yandan, yarı resmi Fars Haber Ajansı da Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kentinde patlama sesi duyulduğunu aktardı.
Patlamaların kaynağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
*Fotoğraf: AA, temsilidir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ