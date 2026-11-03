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        Haberler Dünya Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

        Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

        İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'nda 5 patlama sesi duyulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'ndaki patlamalar kısa aralıklarla ve art arda meydana geldi.

        Patlamaların şiddeti nedeniyle adanın içinde bir noktada meydana gelmiş olabilecekleri değerlendirilirken, bazı ada sakinlerinin gökyüzünde iki hava aracının uçtuğunu bildirdikleri belirtildi.

        İranlı yetkililerden patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        #iran
        #ABD
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