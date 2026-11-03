Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'ndaki patlamalar kısa aralıklarla ve art arda meydana geldi.

Patlamaların şiddeti nedeniyle adanın içinde bir noktada meydana gelmiş olabilecekleri değerlendirilirken, bazı ada sakinlerinin gökyüzünde iki hava aracının uçtuğunu bildirdikleri belirtildi.

İranlı yetkililerden patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir