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        Haberler Dünya Macron, protokol kurallarını unuttu

        Macron, protokol kurallarını unuttu

        36. NATO Zirvesi kapsamında liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Karşılama sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmek istedi ancak Emine Erdoğan elinin öpülmesine izin vermedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        Macron, protokol kurallarını unuttu

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Ankara'da, liderler ve eşleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen davette Macron, kendisini kapıda karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi.

        MACRON PROTOKOL KURALLARINI UNUTTU

        Karşılama anında Fransa Cumhurbaşkanı Macron protokol kurallarını unutarak, Emine Erdoğan'ın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Emine Erdoğan, Macron’un bu girişimine izin vermeyerek geri çevirdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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