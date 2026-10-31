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        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında minibüs ile TIR çarpıştı, 24 kişi yaralandı

        Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında minibüs ile TIR çarpıştı, 24 kişi yaralandı

        Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Mısır'da kaza: 10 ölü 24 yaralı

        Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

        Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaza sabah saatlerinde Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesindeki Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu kavşağında meydana geldi.

        Minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirirken 24 kişi yaralandı. Bakanlık, yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların sağlandığını bildirdi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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