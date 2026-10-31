Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında minibüs ile TIR çarpıştı, 24 kişi yaralandı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı
Giriş: 31 Ekim 2026 - 18:29 Güncelleme:
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaza sabah saatlerinde Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesindeki Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu kavşağında meydana geldi.
Minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirirken 24 kişi yaralandı. Bakanlık, yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların sağlandığını bildirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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