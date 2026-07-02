MİT Başkanı Kalın, Mesud Barzani ile görüştü

KDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani, Erbil’in Pirmam beldesindeki konutunda Kalın ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, IKBY, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ile koordinasyonun çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin öneminin teyit edildiği belirtildi.

MİT BAŞKANI KALIN, BAFEL TALABANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Süleymaniye şehrinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi.

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KYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalın ve Talabani'nin Süleymaniye'nin Debaşan bölgesindeki görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, bölgesel istikrarın korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Taraflar ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecini de değerlendirirken, Talabani, KYB'nin söz konusu sürecin başarıya ulaşmasına desteğini yineledi.

Açıklamaya göre Talabani, "Cumhurbaşkanı Mam Celal'in çizgisini sürdürerek, birlikte yaşamı pekiştirmek ve Orta Doğu genelinde güvenlik ile istikrara katkı sağlayacak kapsamlı bir barışa ulaşmak amacıyla bu önemli ve tarihi adımın başarıya ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca taraflar, ortak çıkarların korunması çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

MİT BAŞKANI KALIN, IRAK BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Türk güvenlik kaynakları, Kalın'ın dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile de bir araya geldiğini ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldığını belirtti.

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Kalın, Irak'ın Kerkük kentini de ziyaret ederek, tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Kalın, daha sonra ITC Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya gelmiş ve ardından Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile Kerkük Valiliğinde görüşme gerçekleştirmişti.

BAĞDAT'TA YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

MİT Başkanı Kalın, 30 Haziran'da Bağdat'ta yoğun görüşmeler yapmıştı.

Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi bir araya gelmişti.

Görüşmelerde Türkiye-Irak arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmıştı.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır