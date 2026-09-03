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        Haberler Dünya Moskova'da ve Kiev'de birer toplantı yapacaklar

        Moskova'da ve Kiev'de birer toplantı yapacaklar

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileriyle yürütülen müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Muhtemel tarihler belirlendi. Trump'ın özel temsilcilerini Kiev'de bekliyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 22:39 Güncelleme:
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        Moskova'da ve Kiev'de birer toplantı yapacaklar

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Trump'ın özel temsilcileriyle yapılacak müzakerelere ilişkin toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

        Trump'ın özel temsilcileriyle neredeyse 7/24 iletişim halinde olduklarını bildiren Zelenskiy, "Şimdi müzakerelere hazırlanıyoruz. Muhtemel tarihler belirlendi. Trump'ın özel temsilcilerini Kiev'de bekliyoruz. Moskova'da ve Kiev'de birer toplantı yapacaklarını doğruladılar." bilgisini paylaştı.

        Zelenskiy, "ABD'nin aktif şekilde sürece dahil olmaya devam etmesi önemli. Onlarla Ukrayna'da görüşmeye, bunu uygun ve içerikli bir şekilde gerçekleştirmeye hazırız." dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
        #rusya
        #ABD
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