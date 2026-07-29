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        Haberler Dünya Peru'da, Fujimori görevine başladı

        Peru'da, Fujimori görevine başladı

        Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı sağcı Keiko Fujimori, yemin ederek göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 01:04 Güncelleme:
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        Peru'da, Fujimori görevine başladı

        Başkent Lima'daki Ulusal Kongre'de düzenlenen törende yemin eden Fujimori, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından 2026-2031 dönemi için görevi resmen devraldı.

        Peru'da seçimle göreve gelen ilk kadın devlet başkanı Fujimori, yemininde şunları kaydetti:

        "Peru Siyasi Anayasası'na ve yasalarına uyacağıma, bunları uygulayacağıma yemin ederim. Tüm Peruluların, özellikle de tarihsel olarak dışlanmış kesimlerin fiziksel ve manevi bütünlüğünü gözeteceğim. İnanç özgürlüğüne saygı duyarak, Katolik Kilisesi'nin Peru'nun kültürel ve ahlaki oluşumundaki önemini tanıyacağım. Güvenli, müreffeh ve birleşmiş bir ülke için çalışacağım."

        Fujimori'nin yemin törenine, İspanya Kralı VI. Felipe'nin yanı sıra Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ve Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi katıldı.

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        Fujimorizm geri döndü

        Peru'daki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda solcu rakibinden yaklaşık 50 bin oy fazla alan sağcı lider Keiko Fujimori, seleflerinin aksine görev süresini tamamlamasına imkan sağlayabilecek parlamento desteğiyle göreve başladı.

        Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı ve siyasi mirasçısı Keiko Fujimori'nin göreve başlamasıyla, babasının Kasım 2000'de büyük bir yolsuzluk skandalının ardından Japonya'dan faksla istifa etmesinden yaklaşık 26 yıl sonra “Fujimorizm” Peru'da yeniden iktidara geldi.

        Bu çeyrek asırlık süreçte Keiko Fujimori, iktidarı yeniden kazanmak ve çeşitli yolsuzluk davalarının yanı sıra insanlığa karşı işlenen suçlardan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan babasının siyasi mirasını güçlendirmek amacıyla Fujimorici hareketin liderliğini üstlendi.

        Fujimori, 2011, 2016 ve 2021 seçimlerinin ikinci turlarında üst üste aldığı yenilgilerin ardından sürdürdüğü siyasi mücadelenin sonucunda, 7 Haziran'daki seçimi kazanarak devlet başkanlığına seçildi.

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        Peru'nun yeni lideri, seçim kampanyalarının usulsüz finansmanı ve kara para aklama iddiaları nedeniyle 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 1,5 yıl önleyici gözaltında kalmasının ardından bu göreve seçilmeyi başardı.

        Fujimori'nin vaatleri

        Fujimori, suçla mücadelede orduya daha fazla yetki verilmesini ve cezaevi sisteminin sertleştirilmesini savunurken bu alanda El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin uygulamalarını örnek aldığını belirtiyor.

        Güvenlik politikalarında babası eski Devlet Başkanı Fujimori dönemindeki sert uygulamalara dönüş mesajı veren Fujimori, ekonomide ise iş dünyasını destekleyecek piyasa odaklı reformlar vadediyor.

        Madencilik yatırımlarının önündeki bürokratik engelleri kaldırmayı, yabancı yatırımları teşvik etmeyi ve istihdamı artırmayı hedeflediğini açıklayan Fujimori, maden gelirlerinin bir bölümünün doğrudan halka aktarılmasını öngören sosyal yardım programları da öneriyor.

        *Fotoğraf: AA

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