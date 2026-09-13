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        Haberler Dünya Ortadoğu Pezeşkiyan: Geçmişi geride bırakıp geleceğe bakacağız

        Pezeşkiyan: Geçmişi geride bırakıp geleceğe bakacağız

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkisine atıfta bulunarak, "Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 21:47 Güncelleme:
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        Pezeşkiyan: Geçmişi geride bırakıp geleceğe bakacağız

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 18. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

        Veliaht Prens ile mevcut gelişmelerle ilgili iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusu ile geleceği işbirliği içinde nasıl inşa edebileceğimize dair ortak bir anlayışa varma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

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        Pezeşkiyan ile Veliaht Prens, dün Yeni Delhi'de bir araya gelmişti.

        Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve istikrarın sağlanması konusunda ortaya konan çabaların desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
        #iran
        #Abu Dabi Veliaht Prensi
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