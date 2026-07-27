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        Haberler Dünya Vladimir Putin, Nikol Paşinyan ile görüştü

        Vladimir Putin, Nikol Paşinyan ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Putin, Paşinyan ile görüştü

        Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi, Ermenistan tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

        Putin görüşmede, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında, Ermenistan’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği yönündeki adımlarıyla ilgili kabul edilen ortak açıklamaya bağlı kaldığını teyit etti.

        Görüşmede, Ermenistan’ın AB'ye katılması veya AEB’de kalması konusunda en kısa sürede referandumun düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

        AEB liderleri ortak açıklama kabul etmişti

        Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 29 Mayıs’ta düzenlenen AEB Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında, Ermenistan’ın AB üyeliğine yönelik yaklaşımıyla ilgili ortak açıklama kabul etmişti.

        Açıklamada, Ermenistan’ın AB’ye katılmasına yönelik hazırlığının, AEB üye ülkelerinin ekonomik güvenliğine tehdit oluşturduğu ve bunun ortadan kaldırılması, Ermenistan’da bu konuda referandumun yapılması gerektiği belirtilmişti.

        *Haberde, Kremlin Basın Servisi'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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