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        Haberler Dünya "Putin, Trump ve Şi" görüşecek iddiası

        "Putin, Trump ve Şi" görüşecek iddiası

        Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumunun bir sonraki zirvesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 21:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Putin, Trump ve Şi" görüşecek iddiası

        Kremlin danışmanı Uşakov, üç liderin de zirveye katılmasının beklendiğini belirterek, “Ve söylendiği gibi gerçekleşirse, üçünün bir araya gelerek görüşme yapması mümkün olacak.” ifadelerini kullandı.

        Uşakov bu açıklamaları, Putin ve Şi’nin Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katıldığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten yaptı.

        Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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