"Putin, Trump ve Şi" görüşecek iddiası

Kremlin danışmanı Uşakov, üç liderin de zirveye katılmasının beklendiğini belirterek, “Ve söylendiği gibi gerçekleşirse, üçünün bir araya gelerek görüşme yapması mümkün olacak.” ifadelerini kullandı.

Uşakov bu açıklamaları, Putin ve Şi’nin Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katıldığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten yaptı.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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