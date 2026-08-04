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        Haberler Dünya Rusya: NATO ve AB uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi

        Rusya: NATO ve AB uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) uluslararası terörizmin bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 22:21 Güncelleme:
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        Rusya: NATO ve AB uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi

        Rus haber ajansı TASS’a açıklama yapan Zaharova, Ukrayna’nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik saldırısını değerlendirdi.

        Zaharova, "Avrupa'nın merkezinde, Ukrayna’daki iktidarı işgal eden bir terör çetesi faaliyet gösteriyor. NATO ülkeleri ise terörizmi finanse ediyor. Kısa süre önce NATO ve AB, terörizme karşı sıfır tolerans gösterme yönünde siyaset ilan etmişti. Şimdi ise kendileri de uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna ordusunun dün Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyündeki plajda 8 kişinin öldüğü, 58 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

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