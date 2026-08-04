Rusya: NATO ve AB uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi

İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ve Yeni Parti transfer furyasına ne söyleyecek? Kazanacak aday formülü tutmadı mı? Tuzla Belediye Başkanı neden geçti? Seçmen geçişleri nasıl karşılıyor? Saadet ve Yeniden Refah birleşiyor mu? Sağda ittifak neyi değiştirir? Habertürk Gündem'de Ke... Daha Fazla Göster

İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ve Yeni Parti transfer furyasına ne söyleyecek? Kazanacak aday formülü tutmadı mı? Tuzla Belediye Başkanı neden geçti? Seçmen geçişleri nasıl karşılıyor? Saadet ve Yeniden Refah birleşiyor mu? Sağda ittifak neyi değiştirir? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Gazeteci Alişer Delek, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Av. Bülent Kaya, Diriliş Postası Yazarı Doğan Çağlar, AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın ve Siyaset Bilimci Armağan Öztürk yanıtladı. Daha Az Göster