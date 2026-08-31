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        Haberler Dünya Amerika Trump’tan İran mesajı: Sınırlı saldırı sinyali

        Trump’tan İran mesajı: Sınırlı saldırı sinyali

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası askeri adımlara ilişkin "sınırlı saldırı" mesajı verdi. Washington yönetiminin seçenekleri değerlendirdiği belirtilirken, bölgede artan gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler yakından takip ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Trump: İran'ı sınırlı şekilde vurabiliriz

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini belirterek, Boğaz'ın "çok iyi durumda" olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, İran'a saldırıların yeniden başlamasının sınırlı bir planın parçası mı yoksa kapsamlı bir savaşa dönüş mü olduğu konusunda net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

        "İRAN ÇÖKMÜŞ BİR ÜLKE"

        İran'ın "çökmüş bir ülke" olduğunu savunan ABD Başkanı, "Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı son derece iyi durumda. Gecede ortalama 30 gemi geçiyor. Çok fazla petrol geliyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının, tahmin edildiği gibi yükselmediğini görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin önce Venezuela'da, sonra da İran'da "çok iyi" bir iş çıkardığını savunan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Eğer İran’ın nükleer silahı olsaydı, şu anda İsrail diye bir ülke olmazdı." yorumunu yaptı.

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        Trump, İran'a yönelik kimyasal silah kullanma gibi bir ihtimalin olmadığını vurgulayarak, Tahran'ın askeri kapasitesini zaten büyük ölçüde yok ettiklerini öne sürdü.

        OPEC'TEN AYRILIP AYRILMAMAK VENEZUELA'YA KALMIŞ

        Öte yandan Trump, bir soru üzerine, Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılıp ayrılmama kararının bu ülkeye kaldığını ifade etti.

        Venezuela ile yaptıkları petrol anlaşmasının ABD için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Trump, OPEC konusundaki sürecin kendileriyle ilgili olmadığını belirtti.

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        #trump
        #İrana saldırı
        #haberler
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