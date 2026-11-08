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        Suudi Arabistan'da 'tehlike alarmı' verildi

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Dammam, Ahsa ve Bukayk kentlerinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini, daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ülkenin doğu bölgesine fırlatılan balistik bir füzenin imha edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 05:15 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan'da 'tehlike alarmı' verildi

        Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dammam, Ahsa ve Bukayk kentlerinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı verildiği belirtildi.

        Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

        Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, dışarıda olan vatandaşların ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği vurgulandı.

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        Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan diğer açıklamada da tehlikenin geçtiği ifade edildi.

        "FÜZE ENGELLENEREK İMHA EDİLDİ"

        Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesini hedef aldığını ifade etti.

        Maliki, bölgeye fırlatılan balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

        NE OLMUŞTU?

        Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

        Bölgedeki askeri alanlar ve altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle hedef alınıyor.

        Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

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        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #suudi arabistan
        #YEMEN
        #Husiler
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