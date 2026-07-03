Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suudi Arabistan ile Pakistan'dan Washington-Tahran görüşmelerine destek

        Suudi Arabistan ile Pakistan'dan Washington-Tahran görüşmelerine destek

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bölgedeki çatışmalara "barışçıl ve kapsamlı bir çözüm" getirmesi temennisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 02:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 ülkeden Washington-Tahran görüşmelerine destek

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecindeki son gelişmeler, özellikle 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen son tur görüşmeleri detaylı şekilde ele alındı.

        İki bakan, Doha'daki temaslarda kaydedilen olumlu ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu diyalog sürecinin Orta Doğu'daki istikrarsızlığa son verecek barışçıl ve kalıcı bir çözüme vesile olması yönündeki ortak temennilerini vurguladı.

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 1 Temmuz'da, İran heyetinin Katar'da özellikle Lübnan ile ilgili olarak ABD ile Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını, ABD heyetiyle görüşmediklerini söylemişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurmuştu.

        İran tarafı ise Doha'ya gideceğini ancak 14 Haziran'da varılan mutabakattaki maddeler yerine getirilmeden ABD heyetiyle görüşme yapmayacağını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ay Yıldız Müşterek Karargahı - Animasyon

        Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        Şam'da bombalı saldırı
        Şam'da bombalı saldırı
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Beşiktaş, transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş, transferi resmen açıkladı!
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        "Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!"
        "Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!"
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        "Başkanlığı bırakmayı düşünüyorum"
        "Başkanlığı bırakmayı düşünüyorum"
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!