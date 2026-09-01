Times Meydanı'nda 2 kişiyi bıçaklayan kadın öldürüldü

New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch'in basına yaptığı açıklamaya göre, 49 yaşındaki saldırgan, Times Meydanı'nda alışveriş çantasından çıkardığı iki mutfak bıçağıyla çevredekilere saldırdı.

Saldırgan, metro istasyonundan çıkan 68 yaşındaki bir erkeği ve kısa süre sonra 32 yaşındaki bir kadını bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadın olanı hayatını kaybetti, diğerinin ise tedavisi sürüyor.

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, en az 10 polisin etrafını sardığı kadının elindeki bıçakları bırakmayı reddettiği ve görevlilere tehditler savurduğu yer aldı.

REKLAM

Şok tabancası kullanılmasına rağmen durmayan ve bıçaklarla polislerin üzerine yürüyen kadın, iki polisin ateş açması sonucu vuruldu.

Olay yerinde kelepçelenerek ilk yardımı yapılan ve hastaneye kaldırılan saldırgan yaşamını yitirdi.

Yetkililer, terör bağlantısı olduğuna dair bir kanıt bulunamayan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) haberinde, hayatını kaybeden 32 yaşındaki kurbanın Bank of America'nın bir departmanında başkan yardımcısı olarak çalışan Erin Piacenti olduğu ifade edildi.