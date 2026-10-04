Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının sona ermesi gerektiğini belirtti

        Trump, ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının sona ermesi gerektiğini belirtti

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 05:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yaz-kış saati uygulaması sonlandırılsın"

        Trump, Ohio'da düzenleyeceği mitinge giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini aktaran Trump, bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

        ABD Başkanı, söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunarak, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi.

        REKLAM

        Söz konusu yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini anımsatan Trump, "Temsilciler Meclisi bunu yüzde 80'in üzerinde bir oy oranıyla kabul etti. Tasarı bir süredir Senato'da bekliyor ve umarım Tom Cotton'ı harekete geçirebiliriz. Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı." diye konuştu.

        Dün sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere, "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

        ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, yolcu listesini 2 gün önce almış
        İsrail, yolcu listesini 2 gün önce almış
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"