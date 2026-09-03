Trump, bu kez Kanada'yı hedef aldı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Carney'i hedef aldı.

ABD ile ticari anlaşmazlık yaşayan Kanada ekonomisinin çökebileceğini savunan Trump, kendisini "düşman" ilan eden Kanadalı liderlerin, siyasi açıdan "çok kötü" bir tercih yaptıklarını ve bundan zarar göreceklerini ileri sürdü.

Kanada Başbakanı Carney, ülkesinin ABD ile yaşadığı gümrük anlaşmazlığına ilişkin son açıklamasında, müzakerelerinin "nihayetinde tıkanana kadar" sürdüğünü belirterek, yeniden müzakerelere açık kapı bıraktıklarını bildirmişti.

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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.