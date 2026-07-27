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        Haberler Dünya ABD-İran hattında saldırılar durdu: "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"

        ABD-İran hattında saldırılar durdu: "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"

        ABD ile İran arasında son haftalarda tırmanan gerilimin ardından diplomasi trafiği sürüyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Waltz, Başkan Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelere "biraz alan tanıdığını" belirterek, son günlerde Umman ve İran'la her düzeyde temasların sürdüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 08:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"

        ABD, İran'a yönelik 13 gündür devam eden hava saldırılarını iki gündür durdururken, Tahran'ın da aynı yönde hareket ettiğini açıklandı. Bu gelişme, son dönemdeki karşılıklı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğrayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere tarafları yeniden döndürme çabalarının sürdüğü bir dönemde yaşandı.

        ABD'nin, İran'ın kıyı bölgelerini ve altyapısını hedef alan yaklaşık iki hafta süren saldırıları neden durdurduğu henüz netlik kazanmadı.

        "TRUMP GÖRÜŞMELERE ALAN TANIYOR"

        ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "görüşmelere biraz alan tanıdığını. Sürece biraz hareket alanı bıraktığını" söyledi.

        Waltz, "Son birkaç hafta boyunca ve özellikle de son birkaç gündür hem Umman hem de İran'la, ayrıca diğer müzakerecilerimizin birçoğuyla en üst düzeyden teknik düzeye kadar her seviyede temaslarımız sürdü" dedi.

        Waltz, ABD'nin İran saldırılarına karşı savunmada kritik öneme sahip önleyici füze stoklarının tükenmeye başladığı yönündeki iddiaları reddetti. Ancak uzmanlar, hem ABD'nin hem de İran'ın bu saldırıları ne kadar daha sürdürebileceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getiriyor.

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