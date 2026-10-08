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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi

        ABD Başkanı Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi

        ABD Başkanı Trump, cuma günü açıklanacak 2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanması gerektiği yönündeki söylemini yineledi ancak kendisinin ödülü kazanma ihtimalinin şüpheli olduğunu kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi

        ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin kazanması gerektiğini söyledi ancak ödülü kazanma ihtimali konusunda şüpheli olduğunu da kabul etti.

        Norveç Nobel Komitesi'nin 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibini cuma günü açıklayacağını hatırlatan Trump, "Kararlarının ne olacağını bilmiyorum. Benim gibi insanlara vermemek gibi bir ünleri var" dedi.

        Trump, geçen yıl Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini defalarca dile getirdi.

        Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Artık o zaman geldi. Ancak geçen sefer ödülü alan kişi aracılığıyla dolaylı olarak bu onura eriştim. Ödülü alan kişi, tarihte hiç kimsenin Başkan Trump'tan daha fazla bu ödülü hak etmediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

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        VENEZUELALI MUHALİF LİDER ÖDÜLÜ TRUMP'A VERMİŞTİ

        Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Venezuela'daki çabaları için ABD'nin desteğini aradığı ocak ayında 2025 Nobel Barış Ödülü madalyasını Trump'a vermişti.

        Trump, 2025 ocak ayında ikinci kez göreve gelmesinden bu yana sekiz çatışmaya müdahil olduğunu belirterek ödülü kendisinin alması gerektiğini söyledi.

        Kamboçya, İsrail ve Pakistan liderleri Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini söyledi ancak bu iddiaları doğrulanmadı.

        Öte yandan Papa Leo, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Filistin Toprakları Özel Raportörü, bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanması beklenen isimler arasında gösteriliyor.

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        #Donald Trump
        #nobel barış ödülü
        #haberler
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