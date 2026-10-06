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        Haberler Dünya Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

        Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

        Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Nijerya’nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        NİJERYA'DAKİ ASKERİ UÇAK KAZASI

        Nijerya Hava Kuvvetlerine ait “ATR-42” tipi askeri uçak, rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düştü.

        AA'nın haberine göre uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

        *Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.

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