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        Haberler Dünya "Ülkemiz istikrara öncülük etmeye devam etmektedir"

        "Ülkemiz istikrara öncülük etmeye devam etmektedir"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş coğrafyalarla stratejik işbirliklerini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara öncülük etmeye kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        "Ülkemiz istikrara öncülük etmeye devam etmektedir"

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak tarih ve sarsılmaz kardeşlik bağlarından alınan gücün stratejik düzeyde tahkim edilmesi, kolektif caydırıcılık ile stratejik dayanıklılığın güçlendirilmesi adına atılmış tarihi adım olduğunu vurguladı.

        Anlaşmanın, üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılık kapasitesini artıracağına, savunma sanayi işbirliği ile askeri birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacağına, başta terör örgütleri olmak üzere ortak güvenliğimizi tehdit eden tüm unsur ve yapılara karşı mücadelede işbirliği ve eş güdümü güçlendireceğine, bölgemizde barış, huzur ve istikrarın korunmasına kritik katkılar sağlayacağına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş coğrafyalarla stratejik işbirliklerini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara öncülük etmeye kararlılıkla devam etmektedir. Zor zamanlarda omuz omuza duran milletlerin, bölgenin ortak geleceğini ve güvenlik mimarisini bölgesel sahiplenme ve dayanışma anlayışıyla inşa etme iradesinin somut bir tezahürü olan bu anlaşmanın, ülkeler ve coğrafya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imza törenine ilişkin videoya da yer verildi.

        *Fotoğraf: AA

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