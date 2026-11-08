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        Haberler Dünya Umman Körfezi'nde yük gemisi ile askeri güçler arasında bir olay rapor edildi

        Umman Körfezi'nde yük gemisi ile askeri güçler arasında bir olay rapor edildi

        İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman Körfezi açıklarında yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı bir olayın rapor edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 01:32 Güncelleme:
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        Umman Körfezi'nde yük gemisi ile askeri güçler arasında bir olay rapor edildi

        UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Umman Körfezi açıklarında bir dökme yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı bir olayın rapor edildiğini, olayın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hor Fakkan kentinin yaklaşık 18 deniz mili doğusunda gerçekleştiği bildirildi.

        Askeri makamlardan alınan bilgilere dayandırılan raporda, an itibarıyla mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye verilebilecek zararın henüz bilinmediği belirtildi.

        İlgili makamların durumdan haberdar olduğu ve konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgeden geçecek gemilerin en son deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları ve operasyonel çevreye karşı dikkatli olmaları istendi.

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        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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