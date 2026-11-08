Umman Körfezi'nde yük gemisi ile askeri güçler arasında bir olay rapor edildi

Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı

Afyonkarahisar'da, 8 kişinin öldürüldüğü saldırıların çıkış nedeni olduğu öne sürülen biçerdöver, İzmir'in Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde ortaya çıktı. Biçerdöverin, geçtiğimiz haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Tutuklanan Arif Se... Daha Fazla Göster Afyonkarahisar'da, 8 kişinin öldürüldüğü saldırıların çıkış nedeni olduğu öne sürülen biçerdöver, İzmir'in Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde ortaya çıktı. Biçerdöverin, geçtiğimiz haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Tutuklanan Arif Sefa Özdemir'in, olaydan bir gün önce kendisini aradığını belirten köy muhtarı Osman Kavlagan, "Beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. 'Muhtarım, var mı canını sıkan?' Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?' Bana çok iyi emeğin geçti, hakkını helal et' diye konuştu" dedi. (İHA) Daha Az Göster