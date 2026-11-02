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        Haberler Dünya Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor

        Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor

        Yemen'in güneyindeki Lahic ilinde bir sağlık merkezine İran destekli Husiler tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucu 20 sivilin öldüğü veya yaralandığına ilişkin haberlerin yayılmasının ardından, Babulmendeb Boğazı yakınlarında hükümet güçleri ile Husi milisleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 21:55 Güncelleme:
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        Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor

        Aden el-Ghad gazetesi ve Yemen Geleceği platformu dahil olmak üzere bağımsız yerel medya kuruluşlarının verdiği bilgiye göre, Amalika 2. Tümeni Destek Tugayı Komutanı Eymen Asker Babulmendeb'deki çatışmalarda öldürüldü. Yerel medyada Asker'in cephedeki çatışmalar sırasında öldürüldüğü belirtilirken, hükümet güçlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan, Husilere yakınlığıyla bilinen SABA haber ajansı, Husilere bağlı güçlerin Babulmendeb'e yönelik ilerleme girişimlerini püskürttüğünü ve saldıran güçler arasında kayıplar olduğunu öne sürdü ancak ayrıntıya yer vermedi.

        Lahic'te 20 kişi öldü veya yaralandı

        Yemen'de meşru yönetime bağlı SABA televizyonu, Husilerin kritik askeri öneme sahip Lahic ilindeki Sukya Sağlık Merkezi'ne düzenlediği saldırı sonucu 20 sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını duyurmuştu.

        Lahic kentinin büyük bir kesiminin hükümet güçlerinin kontrolünde olduğu ancak Taiz ili sınırına yakın Mudaraba, Kubayta ve Mukatara gibi bazı ilçelerde Husi hakimiyetinin bulunduğu biliniyor.

        Taiz'de askeri ve insani baskılar

        Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çeşitli cephelerde çatışmalar devam ederken, bölgede insani şartların ve sağlık hizmetlerinin giderek kötüleştiği ifade ediliyor. Hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz kentinin kırsalında hakimiyetin Husilerin elinde olduğu belirtiliyor.

        Uluslararası Göç Örgütü, çatışmaların tırmanmasının insani duruma yansımalarına ilişkin son verilerinde, Yemen'in batısında artan çatışmalar sonucunda yerinden edilen insan sayısının 300 bini aştığını ve bunların büyük bir kısmının Taiz, Lahic ve Aden vilayetlerinde yoğunlaştığını vurguladı. Yerinden edilen ailelerin barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluk çektiği aktarılıyor.

        Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşması ve yolların kapatılması, temel gıda fiyatlarında artışa ve özellikle Taiz'de tedarik zincirinin aksamasına yol açtı.

        Bu kapsamda Yemen Sağlık Bakanlığı Taiz Ofisi Müdürü Fahd en-Nadari, il genelindeki 12 hastane ve 18 sağlık merkezinde hizmetlerin durma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde, ilde Husilerin kontrolündeki ilçelerde 120 sağlık tesisinin faaliyetinin tamamen durduğu, 66 sağlık tesisinin ise kısmen kapatıldığı kaydedildi.

        Sağlık yetkililerine göre, acil durum ilaç ve tıbbi malzeme stokları gerekli miktarın yaklaşık yüzde 30'una, yakıt yüzde 5'ine, oksijen ise yüzde 2'sine düştü. Yetkililer, kentteki iki diyaliz merkezinde de büyük sıkıntıların baş gösterdiğinin altını çizdi. Ayrıca yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerindeki bu çöküşün on binlerce çocuğu ve hamile kadını etkilediğine dikkati çekildi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #YEMEN
        #çatışma
        #Husiler
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