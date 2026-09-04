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        Haberler Dünya Ortadoğu Yemen'de üst düzey Husi lider öldürüldü

        Yemen'de üst düzey Husi lider öldürüldü

        Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Aden merkezli hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Taiz vilayetinin batısında düzenledikleri operasyonlarda üst düzey bir Husi liderinin öldürüldüğünü ve iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 06:12 Güncelleme:
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        Yemen'de üst düzey Husi lider öldürüldü

        Ulusal Direniş Güçleri Askeri Medyası ile söz konusu gücün yayın organı "2 Aralık" haber ajansından yapılan açıklamada, Taiz'in batısındaki Kadha bölgesinde Husilerin (Ensarullah Hareketi) üst düzey yöneticilerinden "Ebu Ali el-Medeni" kod adlı Kamel Halil Nasir el-Vezir'in beraberindeki çok sayıda korumasıyla birlikte öldürüldüğü iddia edildi.

        AA'nın aktardığı habere göre açıklamada ayrıca, kentin batısındaki El-Barah bölgesinde 51. Piyade Tugayı birliklerinin askeri mevzilere yaklaşmaya çalışan iki saldırı İHA'sını tespit ederek düşürdüğü bildirildi.

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        Düşürülen araçların enkazına ait görüntüler yayımlanırken, söz konusu dronların Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan tiplerle benzerlik gösterdiği öne sürüldü.

        Taiz'in batı kesiminde hükümet güçleri ile Husiler arasında balistik füze ve İHA saldırılarını da içeren çatışmaların son dönemde arttığı ifade ediliyor.

        Bu durum, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2022'deki ateşkesinden bu yana bölgedeki en ciddi askeri tırmanışlardan biri olarak değerlendirilirken, BM yetkilileri çatışmaların ülke genelinde yeniden geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

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        Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı stratejik bölgeleri kontrol altında tutarken, uluslararası alanda tanınan hükümet ve müttefik güçler ülkenin güney, doğu ve batı kesimlerindeki hakimiyetini sürdürüyor.

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        #YEMEN
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        #haberler
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