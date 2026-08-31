Zelenskiy: Eylül'de çok şey değişebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktaran Zelenskiy, Washington yönetiminin Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atabileceği adımların önem taşıdığını ifade etti.

Ukrayna ve ortak ülkelerin istihbarat verilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğine işaret ettiğini aktaran Zelenskiy, Rus toplumunun büyük bölümünün çatışmaların mevcut temas hattında sona ermesini kabul edebileceğini savundu.

REKLAM

ABD temsilcilerinin Rusya ile yapacağı temasların sonuçlarının görülmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.​​​​​​​

"VERİMLİ, DETAYLI VE YAPICI BİR GÖRÜŞME"

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile "verimli, detaylı ve yapıcı bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında diyaloğun sürekli devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, görüşmelerde ABD heyetinin Ukrayna ziyaretinin tarihlerinin belirlenmesini ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, "Böyle bir gezi, barış için çözümler üretmede son derece faydalı olacak. Rusya'nın kazanımlarının az olduğu ve büyük kayıplar pahasına gerçekleştiği savaş alanındaki durumu ve saldırıları da onlara aktardım. Steve ve Jared birçok detayı biliyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye dair daha önce yayımladığı video mesajında Zelenskiy, ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktarmıştı. Zelenskiy, bu temasların sonuçlarının görülmesi gerektiğini belirterek, "Eylülde çok şey değişebilir." ifadesini kullanmıştı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.