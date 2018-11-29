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Dünyaca ünlü aktör Depardieu'nun 'taciz' iddiasıyla ifadesi alındı!

Fransız aktör Gerard Depardieu’nun, cinsel saldırı suçlamasıyla geçirdiği soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı açıklandı.

29.11.2018 - 07:48 | Güncelleme: İHA

Oyuncunun gözaltına alınmasına gerek duyulmadan serbest bırakılmasına karar verildiği duyuruldu. Fransız aktör Gerard Depardieu'nun adı açıklanmayan 22 yaşındaki bir aktrisin kendisini cinsel tacizle suçlamasından sonra soruşturma geçirdiği belirtildi. Fransız ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Depardieu’ya karşı suçlama Ağustos ayının sonunda yapıldığı, taciz olayının, Paris'in merkezinde, 7 ve 13 Ağustos tarihlerinde bir evde gerçekleştiği iddia edildi. 

DEPARDIEU İDDİALARI REDDETTİ 

Ünlü oyuncunun avukatı Hervé Temime, "Depardieu kesinlikle herhangi bir saldırıyı, herhangi bir ihlali reddetti" açıklamasını yaptı. Müvekkilinin masumiyetinin kabul edileceğine inandığını söyleyen Temime, "Bu iddialar Depardieu'ya ciddi zararlar veren bir prosedürün uygulanmasına neden oluyor. Azami ılımlılık ve tüm tarafların haklarına saygı duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

 
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