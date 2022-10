WESLEY SNEIJDER - YOLANTHE CABAU

Uzun bir süre Galatasaray'da top koşturan Wesley Sneijder, sunucu Yolanthe Cabau ile 9 yıllık bir evlilik süreci yaşadı. Ünlü çiftin ilişkisi söylenene göre ihanet sebebiyle bitti. Boşanmadan sonra depresyona girdiği söylenen ve oldukça fazla kilo aldığı gözlemlenen Sneijder, Yolanthe Cabau’yu aldattığını Hollanda gazetesi De Telegraaf’a şöyle anlatmıştı: “Her şey benim yüzümden kötüye gitmeye başladı. Sürekli partiler, kötü arkadaşlarla! Yolanthe’nin olmadığı partiler, içkiler ve kadınlar. Her şey kontrolümden çıkmıştı ve Yolanthe’ye her gün yalan söylüyordum. Bir gün dürüst oldum ve Yolanthe’ye her şeyi dürüstçe anlattım. Ve her şeyi kaybettim. Yolanthe hayallerimin kadınıydı.”