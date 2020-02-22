Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Eserleri dünyanın pek çok yerinde sergilenen usta sanatçının diz kemiklerinde oluşan yırtıklar ve ödem nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi.

Ahmet Güneştekin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yoğun çalışmamdan dolayı, diz kemiğimde yırtıklar ve ödem vardı. Prof. İbrahim Turan, ameliyat etti. Florence Nightingale çalışanlarına; beni yalnız bırakmayan dost ve sanatseverlere teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Güneştekin'in Türkiye'nin 100 yıllık belleğini sorguladığı sergisi 'Hafıza Odası', geçtiğimiz aylarda sanatseverlerle buluşmuş, 4 bin metrekarelik alana kurulan serginin kapanış tarihi yoğun ilgiden dolayı 9 Şubat'a kadar uzatılmıştı.