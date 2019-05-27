Gaye Su Akyol, "Şahmeran" şarkısını 6 ay önce müzikseverlerle buluşturmuştu.



Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Iggy Pop, 24 Mayıs 2019 tarihli BBC Radio 6’daki programında Gaye Su Akyol’un "Şahmeran" isimli şarkısını çaldı. Iggy Pop, ünlü şarkıcı hakkında, "O, pek çok şeyin kıyısındaki ülkesinde deli fişek bir Türk. Albümü muhteşem. Çaldığım şarkının adı Şahmeran. İsmi Gaye Su Akyol. Türkiye’de gerçek bir fenomen..." yorumunu yaptı.



Türk sanat müziği, saykodelik ve indie rock’u harmanlayan şarkıcı Gaye Su Akyol ise O anları Twitter hesabından paylaştı. Gaye Su Akyol, duygularını, "İstikrarlı hayallerden biri daha hakikat oldu! Gerçekten oldu! Tüm zamanlarımın en favori karakterlerinden, kainatın dev ilham kaynağı IGGY POP, 24 Mayıs 2019 tarihli BBC Radio 6’daki programında akılları uçuran bi sunumla Şahmeran’ı çaldı" şeklinde ifade etti.

İşte "Şahmeran" sözleri:

Senle bir kayıkta gidiyoruz

Deniz dalgalı

Bu su gözyaşlarımın eseri

Zamanda yolculuk geri



Çal şu şarkıyı çal plaktan

Dönsün fırtına

Yakışır Sen ve ben kayıp iki ruh

Ah kadim sevdam



Senle bir kayıkta batıyoruz

Deniz dalgalı

— Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) May 26, 2019



