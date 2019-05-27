Gaye Su Akyol, "Şahmeran" şarkısını 6 ay önce müzikseverlerle buluşturmuştu.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Iggy Pop, 24 Mayıs 2019 tarihli BBC Radio 6’daki programında Gaye Su Akyol’un "Şahmeran" isimli şarkısını çaldı. Iggy Pop, ünlü şarkıcı hakkında, "O, pek çok şeyin kıyısındaki ülkesinde deli fişek bir Türk. Albümü muhteşem. Çaldığım şarkının adı Şahmeran. İsmi Gaye Su Akyol. Türkiye’de gerçek bir fenomen..." yorumunu yaptı.
Türk sanat müziği, saykodelik ve indie rock’u harmanlayan şarkıcı Gaye Su Akyol ise O anları Twitter hesabından paylaştı. Gaye Su Akyol, duygularını, "İstikrarlı hayallerden biri daha hakikat oldu! Gerçekten oldu! Tüm zamanlarımın en favori karakterlerinden, kainatın dev ilham kaynağı IGGY POP, 24 Mayıs 2019 tarihli BBC Radio 6’daki programında akılları uçuran bi sunumla Şahmeran’ı çaldı" şeklinde ifade etti.
İşte "Şahmeran" sözleri:
Senle bir kayıkta gidiyoruz
Deniz dalgalı
Bu su gözyaşlarımın eseri
Zamanda yolculuk geri
Çal şu şarkıyı çal plaktan
Dönsün fırtına
Yakışır Sen ve ben kayıp iki ruh
Ah kadim sevdam
Senle bir kayıkta batıyoruz
Deniz dalgalı
— Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) May 26, 2019
YORUMLAR